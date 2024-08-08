Китаєць Сюї став дворазовим олімпійським чемпіоном у стрибках з 3-метрового трампліна

Представник Китаю Сє Сюї завоював золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

У фіналі 28-річний китаєць показав результат 543.60 та став дворазовим олімпійським чемпіоном, він уже перемагав в цій дисципліні у Токіо-2020.

Срібло з результатом 530,20 балів виборов ще один представник Китаю — Ван Цзун'юань, бронза у мексиканця Осмара Ібарри (500,40).

1. 🥇 Се Сюї (Китай) — 543,60

2. 🥈 Ван Цзун'юань (Китай) — 530,20

3. 🥉 Осмар Ібарра (Мексика) — 500,40

Нагадаємо, раніше Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, а українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь зайняли сьому позицію у фіналі Олімпійських ігор 2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.