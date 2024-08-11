Їх паралізувало: Дерюгіна пояснила виступ збірної України з художньої гімнастики

Головна тренерка збірної з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна назвала причини провалу команди у груповому багатоборстві на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Цитує Дерюгіну Суспільне Спорт.

Українки йшли другими після програми з обручами (36.550 балів), однак через втрати предметів отримали низьку оцінку за вправи з трьома стрічками та двома м'ячами (29.150 балів).

"Обручі зробили дуже гарно. Ну, от у двох [Кіри Ширикіної та Аліни Мельник] параліч. Їх паралізувало: не змогли зреагувати. Одній 16 років, а друга старша. Не вийшло. Якби все зробили, були б з медаллю. Тому що реально сильна команда, усе в них є. Але на жаль. Чесно, дві — Височанська і Баєва — на рівні пройшли. І навіть Перемета. А дві от стресонули. Дуже шкода.

Те, що вони роблять, — елементи з вау-ефектом — це дуже важко відпрацювати. Вони тисячами їх робили. Пішли на це, тому що один елемент дає надбавку 0.3, а другий, коли Перемета летить і встрибує [в обруч], ніхто більше не робить. Його показували в уповільненій зйомці: це було дуже ефектно й гарно. У нас діти трохи з іншими можливостями, але у двох дітей нерви, мабуть, трохи здали. Потрібно було просто підняти руки й узяти мʼяча, і все. А Кіра ще зі стрічкою ніяк не змогла зробити випуск. Вона брудно зловила, і була помилка.

Чи можна було подати протест? Ні, не було сенсу. Не можна було втрачати, вибачте. За Україну ми старалися", — сказала Дерюгіна.