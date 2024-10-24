Cамаранч натякнув, що Олімпіаду можна було б довірити і Африканському континенту

Віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і кандидат на посаду президента цієї організації Хуан Антоніо Самаранч-молодший вважає, що треба зробити все, щоб Олімпіада відбулася і на Африканському континенті.

Його слова цитує Mundo Deportivo.

"Ми повинні адаптувати олімпійський календар, щоб мати можливість проводити Олімпійські ігри в Африці чи інших регіонах світу, де з кліматичних причин їх не можна робити влітку. Нам треба обдумати, як це зробити. Нашим принципом є універсальність, тому МОК не може нікого залишити поза увагою. Треба, щоб усі регіони світу відчули олімпійський дух", – сказав Самаранч.

Нагадаємо, вибори на посаду керівника МОК відбудуться з 18 по 21 березня. На посаду претендують 7 кандидатів: принц Фейсал Аль-Хусейн, Себастьян Коу, Кірсті Ковентрі, Йохан Еліас, Девід Лапартьєн, Хуан Антоніо Самаранч-молодший і Морінарі Ватанабе.

Його батько був президентом МОК з 1980 до 2001 року. Потім до самої смерті був почесним президентом комітету. Хуана Антоніо Самаранча-старшого не стало у 2010 році. Він пішов у засвіти у 89-річному віці.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо слів віцепрезидента МОК та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, який заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.