Гравець збірної Хорватії з водного поло став новим героєм Парижа-2024

На Олімпійських іграх-2024 з'явився новий герой для мемів. Ним став гравець збірної Хорватії з водного поло Йосип Врлич.

38-річний ветеран викликав захоплення у користувачів соцмереж. Всі відмічають його спортивну форму.

Більшу частину кар'єри Врлич провів на Батьківщині, але також грав за іспанський Атлетік та бразильський Ботафого. У складі збірної Хорватії виграв чемпіонат світу-2024.

Cьогодні, 9 серпня, збірна Хорватії зіграє проти Угорщини у півфіналі Олімпіади-2024.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про головні події.