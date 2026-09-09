Голова оргкомітету Олімпійських ігор 2030 року має намір подати у відставку через кризу в управлінні – ЗМІ

Голова організаційного комітету з проведення Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2030 року Едгар Гроспірон має намір подати у відставку зі своєї посади через проблеми в управлінні.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, сторони вже обговорюють умови його відходу. Очікується, що Гроспірон залишить свою посаду у цей четвер, 10 вересня. Він виконував обов'язки керівника 18 місяців.

За даними видання, правління 57-річного функціонера супроводжувалося постійними суперечками щодо управління проєктом. Зокрема, обмірковувався варіант, що Гроспірона звільнять під час цьогорічної Олімпіади.

Утім, тоді замість нього з роботи пішов генеральний директор Сиріл Лінетт, який аргументував своє звільнення розбіжністю поглядів із Гроспіроном.

Натомість уряд Франції та французькі олімпійські та паралімпійські органи повідомили МОК (Міжнародний олімпійський комітет), що втратили довіру до керівництва Гроспірона.

Однією із проблем, яка утворилася під час керування 57-річного француза, стало перенесення проведення змагань із зимових видів спорту з Ніцци до Ліону.

Варто зазначити, що Едгар Гроспірон у минулому виступав у могулі. Протягом спортивної кар'єри він тричі ставав чемпіоном світу в фристайлі та здобув золоту медаль Олімпіади 1992 року, яка проходила у місті Альбервіль, Франція.

Нагадаємо, що напередодні було презентовано логотипи зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2030 року.

Додамо, що Зимова Олімпіада 2030 року розпочнеться 8 лютого та закінчиться 24 лютого. Паралімпійські ігри триватимуть з 1 по 10 березня.