Організатори Олімпійських ігор-2026 представили п'єдестал пошани для майбутніх призерів

Організатори Олімпійських ігор у Мілані представили дизайн п'єдесталу пошани на майбутні змагання.

Про це повідомила пресслужба ОІ-2026.

"Спортсмени стоятимуть на п'єдесталі, який натхненний італійською майстерністю. Його виконано в унікальному дизайні та знаковій формі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 до 22 лютого 2026 року. Близько 3000 спортсменів з 85 країн світу змагатимуться за 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

