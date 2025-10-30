Українська правда
Організатори Олімпійських ігор-2026 представили п'єдестал пошани для майбутніх призерів

Володимир Максименко — 30 жовтня 2025, 11:53
Організатори Олімпійських ігор у Мілані представили дизайн п'єдесталу пошани на майбутні змагання.

Про це повідомила пресслужба ОІ-2026.

"Спортсмени стоятимуть на п'єдесталі, який натхненний італійською майстерністю. Його виконано в унікальному дизайні та знаковій формі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 до 22 лютого 2026 року. Близько 3000 спортсменів з 85 країн світу змагатимуться за 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

З розкладом змагань зимової Олімпіади-2026 можна ознайомитися тут

Також стало відомо, хто транслюватиме Олімпійські ігри в Україні.

