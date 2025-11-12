Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри

Чотириразову учасницю Олімпійських ігор завалило лавиною. Її врятували колеги по команді

Руслан Травкін — 12 листопада 2025, 02:00
Шарка Панчохова
facebook.com/sarkafanpage

Чотириразова учасниця Олімпійських ігор та віцечемпіонка світу зі слоупстайлу чешка Шарка Панчохова потрапила під лавину в Японії.

Про це пише Sport.cz.

За інформацією ЗМІ, це була незначна лавина, тому колеги швидко її витягли. Дивом з нею нічого не сталося.

Панчохова зняла свою поїздку поза трасами в японських горах на нагрудну камеру та опублікувала відео на YouTube, щоб інші лижники та сноубордисти могли повчитися на ньому.

"Я багато чого навчилася з того запису. Тепер я дивлюся на гори зовсім по-іншому та планую свої походи з нової точки зору", – зізналася 35-річна спортсменка.

На 11:30 видно, як сноубордистка їде між двома рядами дерев, раптово падає, і на неї накочується невелика лавина. На щастя, Панчохова залишилася лежачи обличчям догори, і з нею нічого не сталося. Однак вона не могла рухатися під снігом.

"Я намагалася зберігати спокій, підтримувати низький пульс, економити кисень", – каже вона.

Шарка та дрон, який також використовувався для зйомки поїздки, допомагали колегам у пошуках.

Хоча це, "здавалося, тривало цілу вічність", двоє її колег знайшли Панчохову протягом трьох хвилин і викопали її руками.

Чешка представляла свою країну на чотирьох (2010, 2014, 2018, 2022) Олімпійських іграх. Найкращий результат вона показала в Сочі-2014, коли стала п'ятою в слоупстайлі.

