Чотириразова олімпійська чемпіонка пояснила, чому раптово завершила кар'єру в 25-річному віці

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Аріарн Тітмус кілька тижнів тому завершила кар'єру в 25 років. Вона зізналася, що не очікувала, що люди так її підтримають.

Про це плавчиня сказала у подкасті Something To Talk About. Її слова цитує News.com.au.

"Я знала, що це буде шоком для багатьох людей. Це було досить несподівано. Але я точно не очікувала такої реакції, якою зустріли це рішення. Того ранку я опублікувала це, а протягом півгодини в соціальних мережах вже з'явилися статті та відеозаписи", – зізналася Аріарн.

Тітмус додала, що на це рішення вплинуло те, що вона під час роботи коментатором, відчула, що більше не хоче відчувавати себе учасником змагань.

"Я на піку своєї кар'єри, мені лише 25, і я хвилювалася, що широка публіка не зрозуміє моїх міркувань. Але жодна людина не запитала мене, чому я прийняла таке рішення. Я була на лаві запасних у зовсім іншій ролі, я не відчувала жодного бажання бути частиною команди. Я була просто фанатом цього виду спорту і не мав відчуття упущеної можливості, бо мене там не було. Коли це сталося, я подумала, що буде надто важко і не варто мені повертатися лише для того, щоб виграти більше медалей", – заявила вона.

Спортсменка вигравала золоті нагороди Олімпійських ігор у 2020 та 2024 роках. Також в активі плавчині чотири перемоги на чемпіонатах світу, два срібла та три бронзи світової першості. На короткій воді Тітмус також має два золота та дві бронзові медалі у межах ЧС.

У 2023 році австралійка операцію з видалення доброякісних пухлин у яєчнику, після чого повернулась у спорт.

Тітмус раніше повідомляла, що планує виступити на Олімпійських іграх 2028 року, але згодом її плани змінились через пріоритет здоров'я.