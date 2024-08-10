Чех Достал виграв золото Парижа-2024 у байдарці-одиночці на 1000 метрів

Чеський веслувальник Йозеф Достал виграв золоту медаль у байдарці-одиночці на 1000 метрів на Олімпійських іграх-2024.

Ця олімпійська нагорода стала для нього п'ятою в кар'єрі та першою золотою.

На Олімпіаді-2012 він став третім у байдарці-одиночці в Лондоні-2012. Також Йозеф завойовував срібло на цій дистанції в Ріо-2016.

Ще одну медаль на Олімпіаді в Бразилії він здобув у байдарці-четвірці — бронза. У Токіо-2020 Достал зумів стати третім у байдарці-двійці на 1000 метрів.

Срібло та бронзу здобули Адам Варга та Балінт Копаш з Угорщини.

1. 🥇 Йозеф Достал (Чехія) — 3:24,07;

2. 🥈 Адам Варга (Угорщина) — 3:24,76;

3. 🥉 Балінт Копаш (Угорщина) — 3:25,68.

Українка Анастасія Рибачок посіла лише чотирнадцяте місце у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.