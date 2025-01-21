Чемпіон Юнацьких Олімпійських ігор завершив кар'єру в 22-річному віці через невиліковну хворобу

Угорський спортсмен Балаж Крістіан вирішив завершити кар'єру в 22-річному віці після консультацій з лікарями.

Про це повідомляє сайт спортивного клубу Ференцварош.

Спортсмен, який на Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року здобув золоту медаль у спортивній гімнастиці, має серйозні проблеми зі спинним мозком.

"Було непросто зіткнутися з цим і прийняти рішення лікарів, але проблема зі спинним мозком такого рівня — не гра. У будь-якому випадку, я все склав у своїй голові, залишуся в родині Ференцвароша, продовжу тренувати молодіжну команду.

Важливо відзначити, що ця проблема зі здоров'ям виникла не через гімнастику! Це рідкісне та наразі невиліковне захворювання спинного мозку, яке, ймовірно, є генетичною проблемою. За рекомендацією лікаря я змушений припинити займатися елітним спортом, але це не впливає на моє цивільне життя", – сказав 22-річний Балаж.