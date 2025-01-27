Бронзова призерка Олімпіади-2012 потрапила до лікарні через інфекційну хворобу

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 у вітрильному спорті Еві ван Акер потрапила до лікарні на Коста-Ріці через інфекційну хворобу.

Про це пише Hln.be.

Зараз стан 39-річної яхтсменки стабільний.

" Наразі Еві надається найкраща медична допомога, щоб вона могла швидко одужати. Ми без вагань повідомимо вас, щойно з’являться нові новини. До того часу ми просимо вас поважати спокій і конфіденційність Еві та її родини", – повідомив її чоловік.

Протягом кар'єри Еві також виграла два срібла (2011 та 2017) та дві бронзи (2013, 2015) на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, пішов з життя бронзовий призер Олімпіади-1968 зі стрибків із трампліна.