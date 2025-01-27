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Бронзова призерка Олімпіади-2012 потрапила до лікарні через інфекційну хворобу

Руслан Травкін — 27 січня 2025, 19:32
Бронзова призерка Олімпіади-2012 потрапила до лікарні через інфекційну хворобу
Еві ван Акер
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Бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 у вітрильному спорті Еві ван Акер потрапила до лікарні на Коста-Ріці через інфекційну хворобу.

Про це пише Hln.be.

Зараз стан 39-річної яхтсменки стабільний.

"Наразі Еві надається найкраща медична допомога, щоб вона могла швидко одужати. Ми без вагань повідомимо вас, щойно з’являться нові новини. До того часу ми просимо вас поважати спокій і конфіденційність Еві та її родини", – повідомив її чоловік.

Протягом кар'єри Еві також виграла два срібла (2011 та 2017) та дві бронзи (2013, 2015) на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, пішов з життя бронзовий призер Олімпіади-1968 зі стрибків із трампліна.

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