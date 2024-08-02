Соуза стала олімпійською чемпіонкою з дзюдо

Бразильська дзюдоїстка Беатріс Соуза стала олімпійською чемпіонкою у ваговій категорії понад 78 кг серед жінок.

У фінальній сутичці Соуза перемогла Раз Гершко з Ізраїлю з рахунком 1:0. У бронзовому фіналі кореянка Кім Ха-юн прийомом іппон здолала Кайру Оздемір з Туреччини. Також завдяки іппону француженка Романа Дікко в сутичці за бронзу перемогла сербку Милицю Жабич.

1. 🥇 Беатріс Соуза (Бразилія)

2. 🥈 Раз Гершко (Ізраїль)

3. 🥉 Кім Ха-юн (Південна Корея)

3. 🥉 Романа Дікко (Франція)

Нагадаємо, у цій категорії виступала українська дзюдоїстка Христина Гоман, яка програла нідерландці Маріт Кемпс на старті турніру.

Гоман була останньою представницею України в дзюдо на Олімпіаді в Парижі. Нагадаємо, що Христина кваліфікувалася на ОІ-2024 після відмови російських дзюдоїстів брати участь у змаганнях.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.