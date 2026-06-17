Клуб із ОАЕ звільнив іменитого португальського тренера

Відомий португальський фахівець Паулу Соуза звільнений з посади головного тренера Шабаб Аль-Ахлі.

Про це повідомляє пресслужба клубу з ОАЕ.

Соуза очолював Шабаб Аль-Ахлі з червня 2024 року. В сезоні-2024/25 привів команду до перемог у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку ОАЕ. Сумарно провів на чолі команди 94 поєдинки, в яких здобув 58 перемог, 22 рази зіграв унічию та зазнав 14 поразок.

55-річний Соуза відомий, перш за все, за роботою з Базелем і Фіорентиною. Також очолював Квінз Парк Рейнджерс, Свонсі, Лестер, Відеотон, Маккабі Тель-Авів, Тяньцзинь, Бордо, збірну Польщі, Фламенго та Салернітану.

Раніше повідомлялося про те, що Ланс призначив на посаду головного тренера Діно Топмьоллера.