Легенда Челсі може очолити Рому

Новим головним тренером Роми може стати Френк Лемпард.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Вчорашня поразка 2:3 від Верони в 11 турі Серії А може вартувати посади нинішньому наставнику команди, Івану Юричу. Його можуть звільнити у найближчі години.

В останні дні у шортлисті претендентів на заміну хорватському фахівцеві з’явилося ім’я Лемпарда. У вересні його розглядали як кандидату на посаду головного тренера збірної Англії.

Тим не менше, найбільш вірогідною кандидатурою на заміну Юричу є не англієць, а Паулу Соуза. Зараз 54-річний португалець очолює Шабаб Аль-Ахлі з ОАЕ, проте готовий розірвати контракт з клубом заради повернення в Серію, де він раніше вже працював з Фіорентиною та Салернітаною.

Раніше Ромі приписували інтерес до цілого ряду тренерів, серед яких Мауріціо Саррі та Роберто Манчіні. Наразі команда Артема Довбика посідає 11 місце у турнірній таблиці Серії А.