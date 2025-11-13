Брат Мбаппе може змінити футбольне громадянство

Французький півзахисник клубу Лілль Етан Мбаппе може змінити футбольне громадянство.

Про це повідомляє Footmercato.

Алжирська федерація футболу розглядає можливість запропонувати 18-річному футболісту виступати за національну команду Алжиру.

Етан Мбаппе наразі має громадянство Франції, проте за жодну з французьких збірних на даний момент не виступав. Завдяки корінню своєї матері Файзи Ламарі, він має право на натуралізацію в Алжирі.

У поточному сезоні Етан провів п'ять матчів у чемпіонаті Франції, в яких відзначився двома забитими м'ячами. Минулого літа він перейшов до Лілля з клубу ПСЖ.

