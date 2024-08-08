Франція зіграє з Німеччиною, США — з Сербією у півфіналі Олімпійських ігор-2024 з баскетболу

Сьогодні, 6 серпня, відбудуться півфінальні матчі баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.

Відкриє ігровий день поєдинок між збірними Франції та Німеччини. Ці команди вже зустрічалися на груповому етапі – німці впевнено обіграли свого опонента (85:71).

Збірна США в 1/2 фіналу зійдеться із Сербією. Вони також грали на груповому етапі. "Зірково-смугасті" розгромили Йокіча та Ко - 110:84.

18:30. Франція - Німеччина;

22:00. США – Сербія.

Слід зазначити, що чотири останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала американська збірна. Також у складі збірної США грає Кевін Дюрант, який може стати першим в історії 4-разовим чемпіоном Олімпійських ігор у командних видах спорту серед чоловіків.