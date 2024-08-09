Пакистанець Надім з олімпійським рекордом виграв золото Парижу-2024 у метанні списа

Представник Пакистану Аршад Надім виграв золоту медаль у метанні списа на Олімпійських іграх-2024.

У своїй найкращій спробі 27-річний спортсмен метнув спис на 92,97 метра, встановивши новий олімпійський рекорд. Він покращив досягнення норвежця Андреаса Торкільдсена (90,57 м), встановлене у Пекіні-2008.

Срібло виборов чемпіон Олімпіади в Токіо-2020 Нірадж Чопра, бронза — у дворазового чемпіона світу Андерсона Пітерса з Гренади.

1. 🥇 Аршад Надім (Пакистан) — 92,97

2. 🥈 Нірадж Чопра (Індія) — 89,45

3. 🥉 Андерсон Пітерс (Гренада) — 88,54

Нагадаємо, Україну у метанні списа представляв Артур Фельфнер, який на дебютних для себе іграх посів 15-те місце у кваліфікації та опинився поза фіналом. Він показав третій свій найкращий результат у сезоні — метнувши спис на 81.84 метра.