Зірка UFC настільки брутально нокаутувала суперницю, що та без свідомості намагалася побороти рефері

Мексиканська бійчиня Алекса Грассо повернулася до перемог, але її виступ на турнірі UFC Fight Night 271 у Сіетлі запам'ятався не лише результатом, а й моторошним епізодом після завершення бою з Мейсі Барбер.

У першому раунді Алекса зустріла суперницю точним лівим ударом назустріч, після чого Мейсі буквально звалилися на канвас. Грассо миттєво перейшла до задушливого прийому, повторивши сценарій свого відомого бою проти Валентини Шевченко.

Втім, найстрашніше сталося вже після втручання рефері. Суддя зупинив поєдинок, побачивши, що Барбер втрачає свідомість, але американка ще тривалий час залишалася у напівнепритомному стані.

Коли рефері намагався допомогти і контролювати ситуацію, Мейсі машинально почала з ним боротися, не усвідомлюючи, що відбувається. Її тіло діяло на рефлексах, поки свідомість ще не повністю повернулася.

O nosso MMA É BRUTAL. Maycee Barber desligou firme, mas voltou e está tudo bem. A gente que acompanha está acostumado, mas para quem não assiste vai se assustar. A beleza da brutalidade do nosso esporte! Boxe e Jiu-Jitsu numa combinação linda! #UFCSeattle pic.twitter.com/nzrmFgLR4s — Luiz Brownie (@luiz_ff92) March 29, 2026

Протягом приблизно хвилини Барбер залишалася без повної свідомості, перш ніж почала приходити до тями.

На щастя, згодом Мейсі Барбер змогла самостійно підвестися та залишити октагон за допомогою свого кутка, отримавши оплески від глядачів.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон UFC Ісраель Адесанья поступився Джо Пайферу в головному поєдинку UFC Fight Night 271.