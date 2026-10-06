У Києві відбудеться міжнародний ММА-турнір пам'яті полеглих Героїв від Третього армійського корпусу

9 жовтня у Києві відбудеться одна з найочікуваніших спортивних подій цієї осені – міжнародний ММА-турнір "ІДУ НА ВИ: Тризна" від Третього армійського корпусу та Ветеранського корпусу.

Уперше подія пройде у міжнародному форматі та об'єднує в одному октагоні українських та іноземних бійців, ветеранів, діючих військовослужбовців, адаптивних атлетів та цивільних спортсменів.

Сама назва турніру "Тризна" відсилає до давньої тризни – обряду пам'яті та пошани загиблих воїнів. А зараз демонструє нову воїнську культуру, у якій бійці об'єднуються навколо сили, дисципліни, взаємоповаги та пам'яті про українських воїнів, які віддали життя за Україну.

"Для нас "Тризна" – це спосіб говорити про пам'ять через дію, силу та братерство. Ми хочемо створити простір, де різні бійці можуть зустрітися на рівних, показати свій характер і водночас віддати шану тим, хто вже не може вийти в октагон. Саме так формується сучасна воїнська культура – через пам'ять, відповідальність і готовність тримати стрій", – зазначають організатори турніру.

Разом з українськими бійцями в категоріях "військові", "цивільні" та "адаптивні атлети" змагатимуться також представники різних країн. Окрім того, глядачі на власні очі побачать видовищні лицарські бої.

На глядачів чекає вечір, де октагон, світло, шум трибун і напруга перед кожним виходом створять атмосферу справжнього бійцівського шоу.

Тут не буде байдужих: хтось прийде за видовищем і сильними боями, хтось – підтримати своїх, а хтось – віддати шану полеглим Героям.