Вовчанчин у 51 рік підняв 72 кг гирю: легенда ММА продовжує дивувати силою

Українська легенда змішаних єдиноборств Ігор Вовчанчин доводить, що справжній боєць не старіє.

Колишній один із найнебезпечніших важковаговиків планети, який гримів у 90-х та 2000-х, продовжує активно тренуватися у власному тренувальному центрі в Харкові.

Нещодавно Ігор показав, як легко підіймає гирю вагою 72 кілограми, чим викликав захоплення серед фанатів ММА.

Потужність, якої вистачило б і молодим бійцям, демонструє, що Вовчанчин залишається у феноменальній фізичній формі.

Нагадаємо, у жовтні вийшов фільм "Незламний", присвячений легендарному американському бійцю Марку Керру. Саме Вовчанчин був головним суперником Керра у його кар’єрі – їхні бої свого часу стали історичними подіями у світі ММА.

Цікаво, що роль Ігоря Вовчанчина у фільмі виконав Олександр Усик, який зумів передати характер і міць української легенди.

Напередодні "Чемпіону" вдалося взяти ексклюзивне інтервʼю в Ігоря Вовчанчина, в якому він розповів багато цікавого про свою кар'єру, життя і фільм "Незламний".