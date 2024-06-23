Віттакер брутально нокаутував росіянина Аліскерова на UFC Saudi Arabia

Австралійський боєць Роберт Віттакер (27-7) здобув дострокову перемогу над росіянином Ікрамом Аліскеровим (15-2) у межах шоу UFC Saudi Arabia на Kingdom Arena в Ер-Ріяді.

Колишній чемпіон світу нокаутував суперника в першому раунді після кількох влучних атак та потужного аперкоту.

Зазначимо, що Віттакер мав битися проти Хамзата Чимаєва, проте той знявся з поєдинку.

Раніше стало відомо, що бій колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора проти Майкла Чендлера було скасовано.