Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Віттакер брутально нокаутував росіянина Аліскерова на UFC Saudi Arabia

Станіслав Лисак — 23 червня, 08:37
Віттакер брутально нокаутував росіянина Аліскерова на UFC Saudi Arabia

Австралійський боєць Роберт Віттакер (27-7) здобув дострокову перемогу над росіянином Ікрамом Аліскеровим (15-2) у межах шоу UFC Saudi Arabia на Kingdom Arena в Ер-Ріяді.

Колишній чемпіон світу нокаутував суперника в першому раунді після кількох влучних атак та потужного аперкоту.

Зазначимо, що Віттакер мав битися проти Хамзата Чимаєва, проте той знявся з поєдинку.

Раніше стало відомо, що бій колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора проти Майкла Чендлера було скасовано.

UFC UFC Saudi Arabia Роберт Віттакер Ікрам Аліксеров

UFC

Мак-Грегор назвав причину зняття з бою проти Чендлера
Стала відома нова дата поєдинку Мак-Грегора проти Чендлера
Бій Мак-Грегора проти Чендлера скасували
Президент UFC був би в захваті, якби його шоу відвідав Путін
Долідзе проведе поєдинок на UFC Fight Night із кривдником Потєрі

Останні новини