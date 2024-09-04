Венесуелка нокаутувала суперницю за хвилину та отримала контракт UFC

Венесуелка Юнейсі Дубен достроково перемогла Шеннон Кларк з Канади у межах відбіркового шоу Dana White’s Contender Series.

Поєдинок, що відбувся у ніч на 4 вересня, завершився вже в першому раунді. На 1 хвилині та 13 секунді Дубен з одного удару відправила суперницю в нокаут.

Президент UFC Дейна Вайт був у захваті від цього виступу венесуелки та заявив, що Дубен здійснила найбільший апсет в історії DWCS. Також функціонер додав, що бійчиня отримає контракт UFC.

Загалом 28-річна Юнейсі Дубен провела шість боїв за правилами ММА і всі виграла.