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Венесуелка нокаутувала суперницю за хвилину та отримала контракт UFC

Станіслав Лисак — 4 вересня, 13:44
Венесуелка нокаутувала суперницю за хвилину та отримала контракт UFC

Венесуелка Юнейсі Дубен достроково перемогла Шеннон Кларк з Канади у межах відбіркового шоу Dana White’s Contender Series.

Поєдинок, що відбувся у ніч на 4 вересня, завершився вже в першому раунді. На 1 хвилині та 13 секунді Дубен з одного удару відправила суперницю в нокаут.

Президент UFC Дейна Вайт був у захваті від цього виступу венесуелки та заявив, що Дубен здійснила найбільший апсет в історії DWCS. Також функціонер додав, що бійчиня отримає контракт UFC.

Загалом 28-річна Юнейсі Дубен провела шість боїв за правилами ММА і всі виграла.

Дейна Вайт

Дейна Вайт

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