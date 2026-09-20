Пантожа не зміг взяти реванш у Вана в титульному бою на UFC 331

У ніч із 19 на 20 вересня відбулось шоу UFC 331 у Лос-Анджелесі, головною подією якого став титульний 5-раундовий бій в найлегшій вазі між Джошуа Ваном (18-2) та Алешандре Пантожею (30-7).

Це був реванш між бійцями. В ньому, як й у грудні минулого року, представник М'янми здолав бразильця.

Тоді Алешандре отримав важку травму вже на старті поєдинку. Цього разу протистояння тривало всі регламентовані 25 хвилин.

Пантожа відразу пішов у ближній бій, зблизився та провів тейкдаун, але в партері відзначився лише контролем. Чемпіон повернувся у стійку та згодом чудово захищався від переведень. Декілька разів бразильцю вдавалося їх провести, але Джошуа зміг нівелювати небезпеку.

У стійці Алешандре діяв різноманітніше. Він, окрім проходів, пропонував Вану захищатися від комбінацій руками, колінами із близької відстані та кіків. Але Ван на це відповідав ще більш жорсткими та точними ударами.

У п'ятому раунді 24-річний представник М'янми чітко перебив досвідченого суперника та навіть відправив у нокдаун. Врешті-решт він переміг одностайним рішенням суддів – 50:45, 49:46, 49:47

JOSHUA VAN DROPS ALEXANDRE PANTOJA IN THE 5TH ROUND 🤯 #UFC331pic.twitter.com/VxtzCY5k41 — Championship Rounds (@ChampRDS) September 20, 2026

Зазначимо, що для бразильця це був перший виступ після втрати титулу. Ван за цей час встиг захистити пояс проти Тацуро Тайри у травні, зупинивши його в останньому раунді.