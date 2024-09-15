Шевченко перемогла Грассо та повернула титул чемпіонки UFC

Валентина Шевченко (24-4-1) з Киргизстану здолала мексиканку Алексу Грассо (16–4–1) та повернула титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі.

Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою Шевченко одностайним рішенням суддів: 50-45, 50-45, 50-45.

Нагадаємо, що перший бій між ними відбувся березні 2023 року і завершився сенсаційною перемогою Алекси задушливим прийомом у 4-му раунді, завдяки чому вона відібрала титул у Валентини, яка до цього успішно захищала його 7 разів поспіль.

Другий поєдинок між Грассо та Шевченко завершився внічию.

Головним боєм вечора стала зустріч Мераба Двалішвілі та Шона ОʼМеллі за титул чемпіоном UFC у найлегшій вазі.