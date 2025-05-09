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Титульний бій потенційних суперників Амосова і чергове випробування для Шевченко: анонс турніру UFC 315

Богдан Войченко — 9 травня 2025, 19:00
UFC
Титульний бій потенційних суперників Амосова і чергове випробування для Шевченко: анонс турніру UFC 315

У ніч з 10 на 11 травня Монреаль знову стане епіцентром змішаних єдиноборств, адже після десятирічної паузи місто прийматиме турнір UFC 315, який обіцяє стати однією з головних подій весни у світі ММА. На арені "Bell Centre" зберуться тисячі вболівальників, аби побачити одразу два титульні протистояння на найвищому рівні.

"Чемпіон" вже традиційно розповідає усе про UFC 315, а саме: хто буде битися і де можна буде подивитися поєдинки турніру.

Головні бої UFC 315: Мухаммад – Маддалена, Шевченко – Фіоро

У головному бою вечора на вболівальників чекає справжнє протистояння стилів і характерів. Діючий чемпіон напівсереднього дивізіону Белал Мухаммад, американський боєць палестинського походження, який відомий своєю витривалістю, тиском і тактичною дисципліною. Він пройшов довгий шлях до титулу, здобувши перемоги над найкращими представниками дивізіону, серед яких Вісенте Луке, Гілберт Бернс та Леон Едвардс.

Його суперник Джек Делла Маддалена, представник нової хвилі австралійських бійців, який швидко підкорив серця фанатів завдяки видовищному стилю і серійним нокаутам. У UFC він пройшовся наче буря, здобувши декілька яскравих дострокових перемог і заробивши репутацію одного з найнебезпечніших ударників дивізіону.

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Не менш напруженим обіцяє бути і жіночий титульний бій. Ветеранка октагону Валентина Шевченко повертається, аби знову довести свою перевагу над іншими представницями дивізіону. Киргизка має фантастичну базу з муай-тай, точність і універсальність, а її досвід у великих боях є беззаперечною перевагою.

Цього разу виклик Валентини приймає Манон Фіоро, стрімко зростаюча зірка з Франції, яка йде на серії перемог і займає другу позицію в рейтингу. Вона відома жорсткою ударною технікою, сильною фізичною формою і впевненістю у своїх силах. Для Фіоро це шанс здійснити прорив у кар’єрі й стати першою чемпіонкою UFC з Франції.

Нагадаємо, не так давно українська зірка ММА Ярослав Амосов висловився щодо переходу в UFC і розповів, скільки йому треба часу на те, щоб стати чемпіоном.

Повний кард UFC 315

Основний кард

Белал Мухаммад (24-3) – Джек Делла Маддалена (17-2)

Валентина Шевченко (24-4-1) – Манон Фіоро (12-1)

Жозе Алду (32-9) – Айманн Захабі (12-2)

Алекса Грассо (16-4-1) – Наталія Сілва (18-5-1)

Бенуа Сен-Дені (13-3) – Кайл Преполец (12-7)

Попередній кард

Майк Мелотт (11-2-1) – Чарлі Радтке (10-4)

Джессіка Андраде (26-13) – Жасмін Ясудавічус (13-3)

Іон Куцелаба (19-10-1) – Модестас Букаускас (17-6)

Наваджо Стірлінг (6-0) – Іван Ерслан (14-4)

Ранні преліми

Марк-Андре Барріо (16-9) – Бруно Сілва (23-12)

Даніель Сантос (12-2) – Чон Ен Лі (11-2)

Бекзат Алмахан (11-2) – Бред Катона (14-4)

Де дивитися та о котрій розпочнеться UFC 315

Турнір UFC 315 пройде у неділю вночі, 11 травня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Мохаммад vs Маддалена – 07:00.

Транслюватиме UFC 315 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.

UFC анонс Валентина Шевченко ММА Белал Мухаммад