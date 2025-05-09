Титульний бій потенційних суперників Амосова і чергове випробування для Шевченко: анонс турніру UFC 315

У ніч з 10 на 11 травня Монреаль знову стане епіцентром змішаних єдиноборств, адже після десятирічної паузи місто прийматиме турнір UFC 315, який обіцяє стати однією з головних подій весни у світі ММА. На арені "Bell Centre" зберуться тисячі вболівальників, аби побачити одразу два титульні протистояння на найвищому рівні.

"Чемпіон" вже традиційно розповідає усе про UFC 315, а саме: хто буде битися і де можна буде подивитися поєдинки турніру.

Головні бої UFC 315: Мухаммад – Маддалена, Шевченко – Фіоро

У головному бою вечора на вболівальників чекає справжнє протистояння стилів і характерів. Діючий чемпіон напівсереднього дивізіону Белал Мухаммад, американський боєць палестинського походження, який відомий своєю витривалістю, тиском і тактичною дисципліною. Він пройшов довгий шлях до титулу, здобувши перемоги над найкращими представниками дивізіону, серед яких Вісенте Луке, Гілберт Бернс та Леон Едвардс.

Його суперник – Джек Делла Маддалена, представник нової хвилі австралійських бійців, який швидко підкорив серця фанатів завдяки видовищному стилю і серійним нокаутам. У UFC він пройшовся наче буря, здобувши декілька яскравих дострокових перемог і заробивши репутацію одного з найнебезпечніших ударників дивізіону.

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Не менш напруженим обіцяє бути і жіночий титульний бій. Ветеранка октагону Валентина Шевченко повертається, аби знову довести свою перевагу над іншими представницями дивізіону. Киргизка має фантастичну базу з муай-тай, точність і універсальність, а її досвід у великих боях є беззаперечною перевагою.

Цього разу виклик Валентини приймає Манон Фіоро, стрімко зростаюча зірка з Франції, яка йде на серії перемог і займає другу позицію в рейтингу. Вона відома жорсткою ударною технікою, сильною фізичною формою і впевненістю у своїх силах. Для Фіоро це шанс здійснити прорив у кар’єрі й стати першою чемпіонкою UFC з Франції.

Нагадаємо, не так давно українська зірка ММА Ярослав Амосов висловився щодо переходу в UFC і розповів, скільки йому треба часу на те, щоб стати чемпіоном.

Повний кард UFC 315

Основний кард

Белал Мухаммад (24-3) – Джек Делла Маддалена (17-2)

Валентина Шевченко (24-4-1) – Манон Фіоро (12-1)

Жозе Алду (32-9) – Айманн Захабі (12-2)

Алекса Грассо (16-4-1) – Наталія Сілва (18-5-1)

Бенуа Сен-Дені (13-3) – Кайл Преполец (12-7)

Попередній кард

Майк Мелотт (11-2-1) – Чарлі Радтке (10-4)

Джессіка Андраде (26-13) – Жасмін Ясудавічус (13-3)

Іон Куцелаба (19-10-1) – Модестас Букаускас (17-6)

Наваджо Стірлінг (6-0) – Іван Ерслан (14-4)

Ранні преліми

Марк-Андре Барріо (16-9) – Бруно Сілва (23-12)

Даніель Сантос (12-2) – Чон Ен Лі (11-2)

Бекзат Алмахан (11-2) – Бред Катона (14-4)

Де дивитися та о котрій розпочнеться UFC 315

Турнір UFC 315 пройде у неділю вночі, 11 травня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Мохаммад vs Маддалена – 07:00.

Транслюватиме UFC 315 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.