Шевченко перемогла Фіоро та захистила титул чемпіонки UFC
Валентина Шевченко
UFC
Ветеранка змішаних єдиноборств Валентина Шевченко здолала Манон Фіоро в поєдинку на турнірі UFC 315 та захистила титул чемпіонки у найлегшій вазі.
Суперниці пройшли дистанцію в усі п'ять раундів, а судді віддали перемогу саме киргизці.
Французька суперниця загрузла у тактичному протистоянні та пропустила на початку поєдинку контрхук. У четвертому раунді Фіоро побувала у важкому нокдауні, але гонг врятував спортсменку від добиття.
П'ятий раунд пройшов у конкурентній боротьбі, проте захист Шевченко все ж був надто ідеальним для Фіоро.
Рішення суддів: 48:47, 48:47, 48:47 на користь Шевченко.
Зазначимо, що напередодні українець Сідей одноголосним рішенням суддів переміг Камерона Смозермана.