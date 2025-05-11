Шевченко перемогла Фіоро та захистила титул чемпіонки UFC

Ветеранка змішаних єдиноборств Валентина Шевченко здолала Манон Фіоро в поєдинку на турнірі UFC 315 та захистила титул чемпіонки у найлегшій вазі.

Суперниці пройшли дистанцію в усі п'ять раундів, а судді віддали перемогу саме киргизці.

Французька суперниця загрузла у тактичному протистоянні та пропустила на початку поєдинку контрхук. У четвертому раунді Фіоро побувала у важкому нокдауні, але гонг врятував спортсменку від добиття.

П'ятий раунд пройшов у конкурентній боротьбі, проте захист Шевченко все ж був надто ідеальним для Фіоро.

Рішення суддів: 48:47, 48:47, 48:47 на користь Шевченко.

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Зазначимо, що напередодні українець Сідей одноголосним рішенням суддів переміг Камерона Смозермана.