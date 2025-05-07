Першою зібрала рубіни на поясі: чемпіонка UFC з Киргизстану встановила унікальне досягнення

Легендарна бійчиня UFC Валентина Шевченко знову вписала своє ім’я в історію змішаних єдиноборств.

Після своєї останньої перемоги вона стала першою спортсменкою в історії UFC, яка здобула вісім рубінів на чемпіонському поясі – символ кожного успішного захисту титулу.

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Хоча традиційно рубін присуджується за кожен успішний захист, останній, восьмий, Шевченко отримала після того, як повернула собі титул чемпіонки у вересні, перемігши Алексу Грассо.

Нагадаємо, вже 11 травня, у межах турніру UFC 315 Шевченко буде захищати свій титул від француженки Манон Фіоро.

Раніше повідомлялося, що в Інтернеті з'явився шалений лот у вигляді "використаного" стільця, на якому сиділа одна з найгарніших жінок у ростері UFC.