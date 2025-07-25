У Макгрегора знову згорів паб: скандальний ірландець відреагував на інцидент

25 липня у пабі зіркового бійця UFC Конора Макгрегора Black Forge Inn у Дубліні сталася пожежа.

Про це повідомляє The Irish Times.

Зазначається, що під час інциденту жодна людина не постраждала. Працівник готелю Black Forge Inn заявив, що приміщення залишається відкритим. За його словами, пожежа сталася внаслідок "несправності електромережі".

На цю новину вже відреагував сам Макгрегор, який у своїх соцмережах написав, що паб уже відкритий.

"Паб сьогодні відкритий для роботи, друзі. Ти не простелиш його навіть з ракетницею. На ньому немає жодної плями, він бездоганний", – йшлося у повідомленні.

Макгрегор придбав приміщення у 2020 році за 2 мільйони євро, а пізніше витратив 1 мільйон євро на ремонт. У 2022-му цей паб вже постраждав внаслідок пожежі. Тоді, ймовірно, зловмисники кинули у приміщення запальну суміш.

Раніше колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор опинився в центрі гучного скандалу через інтимні фото з незнайомкою в бікіні.

Нагадаємо, не так давно суд зобов'язав Конора виплатити компенсацію у розмірі майже 250 тисяч євро через звинувачення у зґвалтуванні. Сам Макгрегор заперечує будь-які обвинувачення та планує подати апеляцію.

Напередодні ірландець потрапив у скандал, скинувши фото свого члена відомій співачці.