Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні

Суд присяжних у Високому суді Дубліна визнав колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора винним у зґвалтуванні, яке відбулося у 2018 році.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що Конора зобов'язали виплатити постраждалій компенсацію розміром 206 000 фунтів стерлінгів.

Жінку звати Нікіта Хенд. Після суду вона сказала, що справедливість перемогла. Своєю чергою боєць заявив, що оскаржуватиме це рішення. Він не задоволений тим, що присяжні проігнорували його докази. Раніше Конор розповідав у суді, що секс був за згодою.

Окрім цього Хенд програла судовий процес проти Джеймса Лоуренса, друга Макгрегора, якого вона також звинуватила в нападі на неї.

Нагадємо, нещодавно у скандал зі зґвалтуванням потрапив зірковий футболіст Кіліан Мбаппе, якому загрожує до 10 років в'язниці у Швеції.