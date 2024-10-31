Тренер Нганну: Я вважаю, що ми виграли поєдинок проти Ф'юрі

Фахівець Дьюї Купер, який тренує чемпіона PFL Франсіса Нганну, заявив, що його підопічний та боксер Тайсон Ф'юрі мають провести реванш, оскільки їхній перший бій був дуже конкурентним.

Його слова цитує Worldboxingnews.

"Я відчував, що ми виграли бій. Шість раундів проти чотирьох. Ми точно повинні були здобути перемогу в цьому бою. Вони повинні провести бій в клітці і довести, що те, що він зробив, було не просто дивом тієї ночі. Вони могли б зробити це знову, але в тій сфері, де Френсіс експерт" – сказав Купер.

Нганну поступився Тайсону Ф’юрі роздільним рішенням суддів у боксерському поєдинку у жовтні 2023 року.

Після чудового бою з Ф'юрі Нганну провів невдалий поєдинок проти Ентоні Джошуа, який нокаутував камерунця у другому раунді.