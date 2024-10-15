Легенда UFC Фергюсон: Я занадто старий, щоб йти на пенсію.

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон (25-11) не планує завершувати кар'єру.

Цитує бійця Bloody Elbow.

"Ми, ймовірно, повернемося або в січні, або в лютому. Ні, я не збираюся йти на пенсію, я занадто старий, щоб йти на пенсію.

40 років, я на півдорозі до 80. Я змагаюся з п’яти років у кількох видах спорту. Це не через те, що я не знаю нічого іншого. Я просто все ще можу конкурувати. Коли хтось зможе пробігти спринт швидше за мене, можливо, я почну це розглядати", – сказав Фергюсон.