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Чемпіон ММА

Легенда UFC Фергюсон: Я занадто старий, щоб йти на пенсію.

Олександр Булава — 15 жовтня, 17:37
Легенда UFC Фергюсон: Я занадто старий, щоб йти на пенсію.

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон (25-11) не планує завершувати кар'єру.

Цитує бійця Bloody Elbow.

"Ми, ймовірно, повернемося або в січні, або в лютому. Ні, я не збираюся йти на пенсію, я занадто старий, щоб йти на пенсію.

40 років, я на півдорозі до 80. Я змагаюся з п’яти років у кількох видах спорту. Це не через те, що я не знаю нічого іншого. Я просто все ще можу конкурувати. Коли хтось зможе пробігти спринт швидше за мене, можливо, я почну це розглядати", – сказав Фергюсон.

40-річний Тоні програв 8 останніх поєдинків. Тоні востаннє перемагав Дональда Серроне у червні 2019-го на UFC 238.

UFC Тоні Фергюсон

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