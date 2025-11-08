Українська правда
Тільки й робиш, що накидуєш на мене ла*но, – Пімблетт звернувся до Топурії

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 13:55
Зірка UFC Педді Пімблетт звернувся до чемпіона легкої ваги Ілії Топурії та закликав бійця провести нарешті поєдинок.

Спортсмен звернувся до бійця у своєму підкасті на Youtube.

"Все, чим займається Топурія – накидує на мене ла*но. Він казав, що я не маю права із ним битись, а коли я вийшов до нього в октагон – просто відштовхнув мене. Гадаю, бій все ж відбудеться, але поки що згоди від нього немає.

Як казав Тайсон: чоловіче, давай підписуй контракт! Якщо я таке ла*но, то чому б тобі не взяти цей прохідний бій та не заробити легких грошей?", – запитав Пімблетт.

Варто зазначити, що Топурія та Пімблетт мають давню ворожнечу, яка тягнеться ще з UFC London 2022 року. Тоді у лобі готелю між ними виникла гаряча перепалка, в результаті якої Пімблетт кинув пляшку з антисептиком у голову Топурії.

У квітні Педді Пімблетт став претендентом на титул після перемоги технічним нокаутом над Майклом Чендлером. Зараз британець посідає 8 місце у рейтингу легкої ваги. Очікується, що він повернеться на ринг у жовтні в Абу-Дабі.

Ілія Топурія своєю чергою зустрінеться з Арменом Царукяном. Якщо обидва бійці переможуть, вони мають зустрітися в наступному очному поєдинку. 

Раніше зірковий британець заявив, що Топурія – фейковий чемпіон.

