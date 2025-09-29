Зірка НБА та відомий боєць UFC знялися у рекламному ролику Battlefield 6

До виходу Battlefield 6 залишаються лічені тижні, і розробники вирішили підігріти інтерес гучною рекламною кампанією.

Новий трейлер, створений для широкої аудиторії, показав, що цього разу Electronic Arts робить ставку не лише на геймерів, а й на фанатів спорту, музики та кіно.

У ролику з’являються одразу кілька світових зірок, яких ми звикли бачити на великих аренах чи сценах, а не у військових шутерах. Голлівудський актор Зак Ефрон, баскетбольна суперзірка НБА Джиммі Батлер, кантрі-співак Морган Уоллен і боєць UFC Педді Пімблетт несподівано стали обличчями промо нової частини легендарної серії.

This is all-out warfare. This is #Battlefield6.



Deployment begins October 10 🫡 pic.twitter.com/KutGpJfn1j — Battlefield (@Battlefield) September 28, 2025

Трейлер покликаний зацікавити навіть тих, хто раніше не тримав у руках джойстика, адже сюжетна кампанія та мультиплеєр, підготовлені командою Battlefield Studios, мають стати центральними елементами релізу.

Нагадаємо, офіційний вихід Battlefield 6 призначений на 10 жовтня 2025 року, і вже зараз зрозуміло, що гра претендує на статус одного з найгучніших релізів цього року.

