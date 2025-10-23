Пімблетт: Топурія – фейковий чемпіон

Зірковий боєць UFC Педді Пімблетт заявив, що не вважає Ілію Топурію справжнім чемпіоном.

Своїми думками британець поділився із Marca.

"Послухайте, він не справжній чемпіон – цей чувак зробив своє ім'я виключно завдяки мені. Якби не я – ніхто б про нього навіть не знав, а тепер він вважає, що я не достойний його уваги.

Йому просто подарували титул – він фейковий чемпіон. Він навіть не іспанець, він німець. Постійно вдає з себе чи то іспанця, чи то грузина, але ж він народився у Німеччині", – розповів Пімблетт.

Також боєць поставив під сумнів популярність Топурії у мережі.

"Він настільки фейковий, що половина його підписників у соцмережах – куплені боти і це вже доведено. Це просто наслідувач Макгрегора", – підсумував Пімблетт.

Варто зазначити, що Топурія та Пімблетт мають давню ворожнечу, яка тягнеться ще з UFC London 2022 року. Тоді у лобі готелю між ними виникла гаряча перепалка, в результаті якої Пімблетт кинув пляшку з антисептиком у голову Топурії.

У квітні Педді Пімблетт став претендентом на титул після перемоги технічним нокаутом над Майклом Чендлером. Зараз британець посідає 8 місце у рейтингу легкої ваги. Очікується, що він повернеться на ринг у жовтні в Абу-Дабі.

Ілія Топурія своєю чергою зустрінеться з Арменом Царукяном. Якщо обидва бійці переможуть, вони мають зустрітися в наступному очному поєдинку.

Раніше Топурія викликав на бій Теренса Кроуфорда, а згодом назвав боксера "ідіотом".