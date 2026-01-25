Гейджи безжально побив Пімблетта, ставши тимчасовим чемпіоном UFC

У ніч проти 25 січня Джастін Гейджи (27-5) зустрівся із Педді Пімблеттом (23-4) у рамках турніру UFC 324, який приймала арена T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Бійці провели повну дистанцію у вигляді трьох раундів, а переможця запеклого протистояння, яке очолило турнір, визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу зірковому Гейджи: 48-47 та 49-46 (двічі).

Хоча бій міг закінчитись достроково, адже перші два раунди британець взагалі не міг занести собі в актив. Гейджи повністю володів ініціативою та декілька разів міг добити суперника, добряче розквасивши обличчя опоненту.

Натомість третій раунд став для Педді найуспішнішим. Пімблетт активно викидав удари ногами та джеби, не даючи піти на зближення Джастіну. Однак така активність була недовгою. У другій половині раунду Гейджи знову перехопив ініціативу, але не довів справу до задушливого прийому.

Гейджи став обов'язковим претендентом, який отримав шанс на бій проти непереможеного Ілії Топурії.

Відзначимо, що в основному карді також перемогу святкував Шон О'Меллі, який за одноголосним рішенням суддів здолав Сун Ядуна.