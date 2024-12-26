Стало відомо, коли брат Топурії дебютує в UFC

Боєць найлегшої ваги Александре Топурія (5-1) дізнався ім'я суперника та дату свого дебютного бою в UFC.

Про це повідомляє MMA Fighting.

За інформацією джерела, його дебют відбудеться 9 лютого. Він проведе бій проти Коді Хеддона (8-1) на UFC 312. Головною подією вечора стане бій між чемпіоном середньої ваги Дрікусом дю Плессі та Шоном Стріклендом.

Нагадаємо, братом бійця є чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія. В останньому бою він нокаутував Макса Голловея у третьому раунді.

Після поєдинку Ілія заявив, що збирається піднятися в іншу вагову категорію та провести бій проти Чарльза Олівейри.