Фанати у захваті: UFC продає стілець, на якому сиділа найсексуальніша бійчиня компанії

Фанати UFC часом йдуть на дивовижні кроки, щоб отримати частинку історії октагону.

Цього разу у соцмережах з’явився доволі неочікуваний лот – кутовий стілець, на якому, за словами продавця, щонайменше п’ять разів сиділа Трейсі Кортез під час свого останнього бою проти Роуз Намаюнас.

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Унікальний предмет має позначку "використаний", а саме з бою, який відбувся ще в липні 2024 року. В оголошенні зазначено, що це саме той стілець, на якому бійчиня відпочивала між раундами.

Ціна цього "бойового трону" складає 300 доларів.

Нагадаємо, 31-річна Кортез дебютувала в UFC у 2019 році, провівши з того часу 6 поєдинків, маючи на своєму рахунку рекорд 5-1.

Раніше повідомлялося, що найсильніша людина світу знищив за 30 секунд в октагоні легенду польського ММА.