Феррейра дав оцінку бою проти Нганну
Ренан Феррейра (по центру)
Бразильський боєць змішаних єдиноборств Ренан Феррейра (13-4) визнав, що камерунець Франсіс Нганну (18-3) заслужив перемогу в їхньому двобої.
Його слова цитує BJpenn.com.
"Був не дуже хороший день на клітці, але я задоволений своєю самовіддачею. Я завжди був налаштований ніколи не програвати. Я дуже багато працював, непогано показав себе у бою і був радий повернутися.
На жаль, мій суперник був кращим. Він зумів нав’язати гру, в якій я не міг захищатися від тейкдаунів. Життя триває і ми повернемося. Я хочу подякувати вам за любов та підтримку", – сказав Феррейра.
Нагадаємо, Нганну нокаутував Феррейру у першому раунді та завоював титул чемпіона PFL.