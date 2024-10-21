Феррейра дав оцінку бою проти Нганну

Бразильський боєць змішаних єдиноборств Ренан Феррейра (13-4) визнав, що камерунець Франсіс Нганну (18-3) заслужив перемогу в їхньому двобої.

Його слова цитує BJpenn.com.

"Був не дуже хороший день на клітці, але я задоволений своєю самовіддачею. Я завжди був налаштований ніколи не програвати. Я дуже багато працював, непогано показав себе у бою і був радий повернутися.

На жаль, мій суперник був кращим. Він зумів нав’язати гру, в якій я не міг захищатися від тейкдаунів. Життя триває і ми повернемося. Я хочу подякувати вам за любов та підтримку", – сказав Феррейра.