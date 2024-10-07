Раунтрі: Я не виграв титул, але я став кращим минулої ночі

Американський боєць змішаних єдиноборств Халіл Раунтрі (13-5) відреагував на свою поразку на турнірі UFC 307 у поєдинку за титул чемпіона у напівважкій вазі проти Алекса Перейри (11-2).

Відповідний допис він опублікував у своєму Instagram.

"Я не виграв титул, але я став кращим минулої ночі. Дякую Перейрі, що допоміг мені це зрозуміти – я готовий боротися далі. Ти великий чемпіон. Завдяки тобі я побачив ту версію себе, яка може досягти багато чого", – написав Раунтрі.

Для Перейри це був третій поєдинок у 2024 році та третій захист титулу, який він завоював у листопаді 2023 року, в бою з Їржі Прохазкою. Раунтрі до поточної зустрічі мав 5 перемог поспіль.

Нагадаємо, у попередньому карді UFC 307 свій поєдинок провів український боєць Ігор "дуелянт" Потеря. Він поступився бразильцю Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів.