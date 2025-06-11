Параліч на тренуванні: інструктор джиу-джитсу заплатить 56 млн доларів новачку за важку травму

У США винесено гучне рішення у справі, що сколихнула світ бойових мистецтв. Після тренування з джиу-джитсу у Сан-Дієго 30-річний новачок Джек Грінер залишився паралізованим від шиї вниз. Інцидент стався ще у 2018 році під час спарингу з досвідченим інструктором Франсиско Ітурральде, відомим під прізвиськом "Сіністро".

На відео, яке стало доказом у суді, видно, як Грінер перебував у безпечній позиції на четвереньках, коли інструктор раптово виконав різкий кидок, перекинувши його обличчям у мат.

Aluno de jiu-jitsu que ficou tetraplégico com golpe de professor vai receber milhões

Jack Greener era um iniciante faixa branca em 2018 quando teve coluna esmagada em aula pic.twitter.com/zHgZdolBnN — RaniNewsTV (@raniellebsb) June 8, 2025

Шия чоловіка під час падіння скрутилася під неприродним кутом, спричинивши серйозну травму хребта. За словами експерта Ренера Грейсі, техніка, яку застосував Ітурральде, була неприйнятною та небезпечною для початківців.

Грінер подав позов і у 2023 році виграв справу. Суд присяжних присудив йому компенсацію у розмірі 46,475 мільйона доларів, яка з урахуванням відсотків зросла до понад 56 мільйонів.

Суд визнав, що інструктори можуть нести юридичну відповідальність, якщо наражають учнів на невиправданий ризик, що виходить за межі нормального спортивного змагання.

Незважаючи на складні наслідки травми, Джек Грінер не зламався. Сьогодні він веде активне життя як мотиваційний спікер, бере участь в адаптивних сходженнях на гори та надихає інших власним прикладом сили духу й боротьби за нове життя.

Раніше повідомлялося, що порноакторка планує подати позов до суду на зірку НБА, якого днями звинуватили у зґвалтуванні.