О'Меллі викликав Двалішвілі на реванш: Я знаю, що кращий за нього

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) викликав на реванш чемпіона Мераба Двалішвілі (18-4).

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

"Я хочу сказати про березень або квітень, роблю все можливе, щоб повернутися на ринг. Мій драйв та амбіції та висоті, хочу повернутися до роботи. Я хочу знову битися з Мерабом, адже знаю, що кращий за нього. Я повинен виправити цю помилку. Вважаю, що реванш у Маямі був би чудовим", – сказав О'Меллі.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня відбувся головний бій турніру UFC 306, у якому Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі. Варто додати, що раніше сам грузин викликав на реванш американця.