Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

О'Меллі викликав Двалішвілі на реванш: Я знаю, що кращий за нього

Андрій Яросименко — 16 жовтня, 08:40
О'Меллі викликав Двалішвілі на реванш: Я знаю, що кращий за нього
Шон О'Меллі
Instagram

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) викликав на реванш чемпіона Мераба Двалішвілі (18-4).

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

"Я хочу сказати про березень або квітень, роблю все можливе, щоб повернутися на ринг. Мій драйв та амбіції та висоті, хочу повернутися до роботи. Я хочу знову битися з Мерабом, адже знаю, що кращий за нього. Я повинен виправити цю помилку. Вважаю, що реванш у Маямі був би чудовим", – сказав О'Меллі.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня відбувся головний бій турніру UFC 306, у якому Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі. Варто додати, що раніше сам грузин викликав на реванш американця.

UFC Мераб Двалішвілі Шон О'Меллі

UFC

Легенда UFC Фергюсон: Я занадто старий, щоб йти на пенсію
Незручно вийшло: Макгрегор на вечірці помацав незнайомку у присутності дружини
Макгрегор назвав дату свого наступного поєдинку
Кроуфорд звернувся до Макгрегора: Я повертаюсь на мат
Краще не повертайся: фанати Макгрегора у шоці від нинішньої форми ірландця

Останні новини