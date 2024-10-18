Нганну та Феррейра влаштували штовханину під час дуелі поглядів
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну (17-3) та чемпіон PFL у важкій вазі Ренан Феррейра (13-3) провели фінальну битву поглядів напередодні бою в Ер-Ріяді.
Під час дуель поглядів між бійцями відбулась сутичка, яка потім переросла у словесні образи.
Їх бій відбудеться у суботу, 19 жовтня, в Ер-Ріяді на арені "Kingdom Arena".
Нганну — колишній чемпіон UFC у надважкій вазі. Востаннє Франсіс бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сіріла Гана в рамках UFC 270.
Потім Нганну вирішив спробувати себе у боксі. 37-річний боєць спочатку непогано проявив себе проти Тайсона Ф'юрі — британець виграв лише лише роздільним рішенням суддів. У наступному поєдинку відбувся провал проти Ентоні Джошуа — Нганну поступився нокаутом у другому раунді.