Я не збираюсь їхати в Ріо, – Голловей прокоментував виклик на бій від Олівейри

Володар символічного титулу BMF Макс Голловей прокоментував слова Чарльза Олівейри, який викликав його на бій.

Слова бійця передає ММА Fighting.

"Ми чули про його виклик. Такий бій на UFC White House... Це було б весело, але я нічого не можу обіцяти. У нас своя історія, він щось там розповідає про травму, коли згадує поразку.

Ріо? Дідько, я не збираюсь туди їхати. Наш бій буде у Лас-Вегасі або ще десь, але не там. Я вже туди їздив і тепер моя черга обирати", – розповів Голловей.

Нагадаємо, що Макс Голловей та Чарльз Олівейра вже зустрічалися в октагоні. Це відбулося 10 років тому під час 13-матчевої серії перемог американця.

23 серпня 2015 року Голловей виграв бій технічним нокаутом у першому раунді після того, як Олівейра отримав травму шиї/плеча під час захисту від тейкдауну та не зміг продовжити бій. Травму пізніше описали як мікророзрив стравоходу.

Раніше стало відомо про рекорд Мераба Двалішвілі, який ще й обійшов Макса Голловея за тривалістю переможної серії.