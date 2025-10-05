Двалішвілі відзначився рекордом та вийшов на третє місце в історії UFC за серією перемог
Турнір UFC 320, який проходив сьогодні, 5 жовтня, у Лас-Вегасі, став дуже успішним для чемпіона промоушену у найлегшій вазі Мераба Двалішвілі (21-4).
34-річний грузинський боєць переміг Корі Сендхагена (18-6) та провів третій захист титулу поспіль. Для Двалішвілі даний бій став історичним: Мераб став першим в історії UFC, хто подолав позначку в 100 тейкдаунів за кар'єру.
Більше того, перемога над Сендхагеном стала для Двалішвілі чотирнадцятою поспіль, що вивело його на третє місце в історії UFC за тривалістю переможної серії. Мераб поступається тільки Камару Усману, Ісламу Махачеву (по 15) та рекордсмену Андерсону Сілві (16).
Шанс зрівнятися з Усманом та Махачевим у Двалішвілі може потенційно з'явитися ще цього року – після бою із Сендхагеном він заявив про готовність повернутися до октагону на турнір, який проходитиме у грудні.
Нагадаємо, що в головній події турніру UFC 320 Алекс Перейра повернув собі титул чемпіона напівважкій вазі, нокаутувавши Магомеда Анкалаєва у першому раунді.