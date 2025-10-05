Двалішвілі відзначився рекордом та вийшов на третє місце в історії UFC за серією перемог

Турнір UFC 320, який проходив сьогодні, 5 жовтня, у Лас-Вегасі, став дуже успішним для чемпіона промоушену у найлегшій вазі Мераба Двалішвілі (21-4).

34-річний грузинський боєць переміг Корі Сендхагена (18-6) та провів третій захист титулу поспіль. Для Двалішвілі даний бій став історичним: Мераб став першим в історії UFC, хто подолав позначку в 100 тейкдаунів за кар'єру.

That's triple digit takedowns 💪
@MerabDvalishvil becomes the first fighter in UFC history to amass 100 takedowns!





Більше того, перемога над Сендхагеном стала для Двалішвілі чотирнадцятою поспіль, що вивело його на третє місце в історії UFC за тривалістю переможної серії. Мераб поступається тільки Камару Усману, Ісламу Махачеву (по 15) та рекордсмену Андерсону Сілві (16).

Merab Dvalishvili now has the 3rd longest win streak in UFC history, only behind Islam Makhachev, Kamaru Usman and Anderson Silva 🤯

All-time greatness 🔥





Шанс зрівнятися з Усманом та Махачевим у Двалішвілі може потенційно з'явитися ще цього року – після бою із Сендхагеном він заявив про готовність повернутися до октагону на турнір, який проходитиме у грудні.

December? 🎄
@MerabDvalishvil doesn't want to waste any time getting back into the Octagon!





Нагадаємо, що в головній події турніру UFC 320 Алекс Перейра повернув собі титул чемпіона напівважкій вазі, нокаутувавши Магомеда Анкалаєва у першому раунді.