Я оскаржуватиму його: Макгрегор незадоволений рішенням суду в справі про зґвалтування
Конор Макгрегор
Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор заявив, що оскаржуватиме рішення суду присяжних у Високому суді Дубліна, який визнав його винним у зґвалтуванні, що відбулося у 2018 році.
Про це Конор написав у соцмережі Х (Twitter).
"Я буду оскаржувати сьогоднішнє рішення. Постанова судді та компенсація були надані через напад, не було призначено компенсацію за завдання шкоди з обтяжливими обставинами.
Я розчарований тим, що присяжні не заслухали всі докази, які розглянув Директор з державного обвинувачення. Зараз я зі своєю родиною, зосереджений на майбутньому. Дякую за підтримку в усьому світі", – йдеться у пості.
Зазначимо, що Конора зобов'язали виплатити постраждалій Нікіті Хенд компенсацію розміром 206 000 фунтів стерлінгів. Раніше Макгрегор розповідав у суді, що секс був за згодою.
Нагадаємо, нещодавно у скандал зі зґвалтуванням потрапив зірковий футболіст Кіліан Мбаппе, якому загрожує до 10 років в'язниці у Швеції.