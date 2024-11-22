Я оскаржуватиму його: Макгрегор незадоволений рішенням суду в справі про зґвалтування

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор заявив, що оскаржуватиме рішення суду присяжних у Високому суді Дубліна, який визнав його винним у зґвалтуванні, що відбулося у 2018 році.

Про це Конор написав у соцмережі Х (Twitter).

" Я буду оскаржувати сьогоднішнє рішення. Постанова ​​судді та компенсація були надані через напад, не було призначено компенсацію за завдання шкоди з обтяжливими обставинами.

Я розчарований тим, що присяжні не заслухали всі докази, які розглянув Директор з державного обвинувачення. Зараз я зі своєю родиною, зосереджений на майбутньому. Дякую за підтримку в усьому світі", – йдеться у пості.

I will be appealing today's decision. The judge's instruction and the modest award given was for assault, not for aggravated or exemplary damages. I am disappointed that the jury did not hear all the evidence that the DPP reviewed. I am with my family now, focused on my future.… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 22, 2024

Зазначимо, що Конора зобов'язали виплатити постраждалій Нікіті Хенд компенсацію розміром 206 000 фунтів стерлінгів. Раніше Макгрегор розповідав у суді, що секс був за згодою.

Нагадаємо, нещодавно у скандал зі зґвалтуванням потрапив зірковий футболіст Кіліан Мбаппе, якому загрожує до 10 років в'язниці у Швеції.