Він випльовує кулі: Мак-Грегор — про замах на Трампа

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор відреагував на замах на експрезидента США Дональда Трампа.

Відповідний пост ірландець написав у Twitter.

"78-річний мільярдер має перебувати на яхті в Середземному морі або на полях для гольфу, але його там немає. Він у Пенсильванії випльовує кулі! Біжи заради любові до своєї країни! Дай Бог Дональду швидкості. Боже благослови Сполучені Штати", — написав Мак-Грегор.

A 78 year old multiple billionaire he should be on a yacht on the med touring golf courses. But he is not. He is in Pennsylvania spitting out bullets! Running for the love of his country! God speed Donald! God bless the United States 🙏❤️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 13, 2024

Нагадаємо, на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунали постріли. Після чого політик впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

Спецслужби знешкодили нападника. Наразі встановлюються усі деталі інциденту.