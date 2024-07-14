Він випльовує кулі: Мак-Грегор — про замах на Трампа
Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор відреагував на замах на експрезидента США Дональда Трампа.
Відповідний пост ірландець написав у Twitter.
"78-річний мільярдер має перебувати на яхті в Середземному морі або на полях для гольфу, але його там немає. Він у Пенсильванії випльовує кулі!
Біжи заради любові до своєї країни! Дай Бог Дональду швидкості. Боже благослови Сполучені Штати", — написав Мак-Грегор.
Нагадаємо, на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунали постріли. Після чого політик впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.
Спецслужби знешкодили нападника. Наразі встановлюються усі деталі інциденту.