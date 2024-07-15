Мак-Грегор обговорив з UFC бій з Чендлером

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор сподівається провести бій з Майклом Чендлером у цьому році.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я говорив з Дейною Вайтом (президент UFC - прим.) про нову дату нашого бою, все виглядає добре! 2024-й, це точно", — написав Мак-Грегор.

Нагадаємо, поєдинок був запланований на 30 червня в рамках UFC 303, але його скасували через травму Конора.

Мак-Грегор востаннє виходив в октагон у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Останній бій Чендлера також був проти Пор’є, у листопаді 2022 року Дастін переміг Майкла задушливим прийомом.