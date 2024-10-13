Кроуфорд звернувся до Макгрегора: Я повертаюсь на мат

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) звернувся до колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора (22-6, 19 КО) та натякнув на можливий бій за правилами MMA.

Відповідне відео боксер записав у соцмережі Instagram.

"Ми тут працюємо. Я повертаюся на мат. Так, Конор, я повертаюся на мат. Залишайся з нами, дитинко, ми працюємо", – сказав Кроуфорд.

Terence Crawford doing some wrestling training and sending a message to Conor McGregor on Instagram today…



[🎥 @TerenceCrawford] pic.twitter.com/u8lUvkhzil — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 12, 2024

36-річний Кроуфорд 3 серпня переміг Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. Пізніше боксер відмовився від пояса за версією WBO, та звільнив титул WBA.

Нагадаємо, востаннє Макгрегор бився у межах UFC у 2021 році. Тоді ірландець програв Дастіну Пор'є через травму ноги. Це ушкодження вибило ексчемпіона зі спорту більше ніж на рік.

Конор мав би побитися із Майклом Чендлером цієї осені, проте в останню мить зірка відмовився від бою, зіславшись на раптове ушкодження.