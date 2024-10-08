Краще не повертайся: фанати Макгрегора у шоці від нинішньої форми ірландця

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі Конор Макгрегор вирішив похизуватися у соцмережах своїм новим відео з тренування.

Ірландця зняли на вулиці під час того, як він бив по "лапам" під трек відомого репера 50 Cent.

Conor McGregor latest training footage 👀



2025🚀 pic.twitter.com/3JuTQFcjlM — Mcgregor Forever (@mcgregorufc22) October 8, 2024

Фанати одразу почали писати схвальні відгуки про те, що ось-ось і Конор повернеться до октагону. Проте більш уважні прихильники бійця помітили те, яким повільним він став, і що з такою підготовкою йому краще не битися в ММА.

Нагадаємо, востаннє Макгрегор бився у межах UFC у 2021 році. Тоді ірландець програв Дастіну Пор'є через травму ноги. Це ушкодження вибило ексчемпіона зі спорту більше ніж на рік.

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Конор мав би побитися із Майклом Чендлером цієї осені, проте в останню мить зірка відмовився від бою, зіславшись на раптове ушкодження.