Макгрегор виграв солідну суму, поставивши мільйон доларів на чемпіона UFC

Колишній подвійний чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор поставив величезні гроші на бій за титул у напівважкій вазі між Алексом Перейрою та Халілом Раунтрі.

Ірландський боєць не сумнівався у перемозі нинішнього володаря титулу, "зарядивши" на нього 1 млн доларів. Бразилець не підвів свого колегу, здолавши опонента у 4 раунді та принісши Конору 200 тисяч.

Зірковий боєць не стримав емоцій після поєдинку, записавши реакцію на яскраву перемогу Перейри. Макгрегор закликав бразильця спробувати свої сили у важкій вазі.

We need coked up conor mcgregor to commentate ufc fights 😂pic.twitter.com/rY2JGrQIf4 — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) October 6, 2024

Нагадаємо, сам ірландець вже два роки не виходив битися в октагон. Він мав побитися восени проти Майкла Чендлера, проте поєдинок був зірваний через травму Конора.

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За словами ексчемпіона, його наступний поєдинок має відбутися у 2025 році. Деталі бою все ще невідомі.